У Львові прикордонники встановили рекорд наймасовішого онлайн і офлайн курсу з такмеду
Новини Львова від ZAXID.NET за 28 листопада
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У четвер, 28 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Поповнили знання і встановили рекорд України. 7 прикордонний Карпатський загін влаштував масовий тренінг із тактичної медицини.
- Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові відновлять. ЛКП «Зелене місто» підписало угоду з підрядником «Control Process SA» про продовження роботи.
- Зможуть брати позики на своє реформування. Чотири комунальні поліклініки у Львові завдяки кредитам перетворять на якісно нові клініко-діагностичні центри.
- Перший в Україні. Львів отримав довгострокову стратегію для розвитку молоді та формування прогресивного середовища в місті.
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