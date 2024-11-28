У четвер, 28 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Поповнили знання і встановили рекорд України. 7 прикордонний Карпатський загін влаштував масовий тренінг із тактичної медицини. Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові відновлять. ЛКП «Зелене місто» підписало угоду з підрядником «Control Process SA» про продовження роботи. Зможуть брати позики на своє реформування. Чотири комунальні поліклініки у Львові завдяки кредитам перетворять на якісно нові клініко-діагностичні центри. Перший в Україні. Львів отримав довгострокову стратегію для розвитку молоді та формування прогресивного середовища в місті.

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