Водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у ВАЗ

Неподалік Збаража на Тернопільщині трапилась смертельна ДТП. Водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у ВАЗ – одна жінка загинула, ще двоє поранених.

Як повідомила Нацполіція Тернопільщини 28 листопада, аварія трапилася на дорозі Тернопіль-Ланівці, неподалік села Нижчі Луб'янки. За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля КамАЗ виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з ВАЗ-21099 («Самара»). 66-річна пасажирка легковика від отриманих травм загинула. Водія та ще одну людину госпіталізували до лікарні.

На місці працювали слідчі, а також рятувальники, які деблокували водія та пасажирів з легкового авто.

Вирішується питання про відкриття провадження відповідно до частини 2 статті 286 ККУ. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.