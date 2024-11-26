Машина з’їхала з ґрунтової дороги, впала у котлован, перекинулася та зайнялася

На Львівщині 68-річний водій кросовера не впорався із керуванням – авто з’їхало з дороги, впало у котлован та загорілось. Унаслідок ДТП загинули двоє людей. Про це 26 листопада повідомила поліція Львівщини.

У повідомленні поліції вказано, що сама аварія трапилась 23 листопада у Городку. За попередніми даними, водій кросовера Dodge Journey, 68-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням – машина з’їхала з ґрунтової дороги, впала у котлован, перекинулася та зайнялася. Внаслідок ДТП водій автомобіля та його пасажир – односельчанин віком 51 рік, загинули на місці події.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Поліцейські встановлюють обставини події.