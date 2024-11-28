Поліцейські інспектори проводять тренінги і лекції

Від початку 2024-2025 навчального року в окремих школах Львівщини почали працювати інспектори Служби освітньої безпеки. До роботи у школах різних районів залучили 46 поліцейських, повідомили в обласному департаменті освіти і науки.

«Головне призначення шкільних інспекторів – гарантувати безпеку дітям в умовах війни та створити безпечне освітнє середовище. Але не тільки це, а також виховна та наставницька функції. Вони мають бути посередниками у взаєминах між школою, учнями та батьками у питаннях щодо безпеки, публічної поведінки, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, профілактики правопорушень та шкідливих звичок. При цьому хочу ще раз наголосити: інспектор з безпеки у школах – це не охоронець, а фахівець з безпеки, кризової комунікації та профілактики асоціальних явищ», – зазначила заступниця директора департаменту освіти і науки ЛОДА Олена Урдей.

До участі в цьому проєкті зголосилося 82 школи області. До роботи в них відібрали 46 поліцейських: 27 представників Головного управління Нацполіції у Львівській області, та 19 представників Управління патрульної поліції у Львівській області. Освітні інспектори з’явилися в 10 територіальних громадах Львівщини: Львівській, Стрийській, Жидачівській, Сокальській, Добротвірській, Великомостівській, Яворівській, Новояворівській, Рава-Руській, Радехівській.

До основних обов’язків інспекторів Служби освітньої безпеки входять:

профілактика надзвичайних ситуацій;

організація пропускного режиму;

взаємодія з усіма учасниками освітнього процесу;

комунікація з екстреними службами;

реагування на правопорушення та, за необхідності, виклик поліції.

Як розповіла директорка Новояворівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 Ганна Вань, у якій навчається понад 1200 дітей, освітнього інспектора залучають до контролю, щоб учні не спізнювались на уроки, індивідуальної розмови з дитиною або ж батьками, профілактики і навіть боротьби з курінням.

Інспекторка Новояворівського ліцею проводить багато тренінгів, виховних заходів. Також запрошує на індивідуальні розмови батьків і дітей.

«Головне завдання освітнього інспектора у школі – це гарантувати безпеку освітнього середовища, це дисципліна учнів та просвітницька діяльність з питань, що входять у сферу нашої компетенції. Візьмімо ті ж самі соцмережі. Під час тренінгів та тематичних уроків я розповідаю, про безпеку в інтернеті, про те, як треба фільтрувати інформацію. Це важливо, бо теперішні діти поголовно діджиталізовані. Тепер вони влаштовують приколи в соцмережах. Також такі теми, як булінг, правила дорожнього руху, домедична допомога. Знову ж таки протидія курінню, стосується старших класів, одразу повідомляю батькам», – поділилася досвідом освітня інспекторка Новояворівського ліцею Анастасія Ковалик.

Загалом в Україні освітні інспектори працюють в понад 750 школах у 20 регіонах.