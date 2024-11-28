Михайла Головка підозрюють в отриманні хабаря від підприємця

Тернопільський окружний адміністративний суд відхилив позов колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка про поновлення на посаді. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили джерела з зали суду. У червні 2023 року його затримали на вимаганні 2,4 млн грн хабаря у бізнесмена, після чого депутати облрада проголосували за його звільнення. Однак Михайло Головко поновився через Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова, а депутати облради звільнили його вдруге.

Михайло Головко став головою Тернопільської обласної ради від партії «Свобода» 25 листопада 2020 року. Раніше він був народним депутатом 7 та 8 скликань від ВО «Свобода». У 2023 році 41-річний Михайлу Головку та двом заступникам керівника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку повідомили про підозру в хабарництві. Посадовців викрили НАБУ та САП, коли Головко вже отримав частину хабаря. В межах провадження ВАКС арештував Михайла Головка та призначив йому арешт із альтернативою 805 тис. грн застави. Наступного дня він вийшов із СІЗО під заставу, а ще через кілька днів повернувся на роботу.

Через корупційний скандал у жовтні 2023 року депутати Тернопільської обласної ради проголосували за звільнення Головка. Він намагався поновитися на посаді у березні 2024 року, але Тернопільський окружний адміністративний суд позов не задовольнив. Однак посадовець оскаржив це рішення у Восьмому апеляційному адміністративному суді Львова, який постановив виплатити йому 591 тис. грн зарплати за час вимушеного прогулу.

Того ж дня, 1 серпня, депутати Тернопільської облради вдруге звільнили Головка з посади голови. Він знову вирішив оскаржити це рішення в суді. 28 листопада Тернопільський окружний адміністративний суд відхилив його позов. Сам Михайло Головко коментувати рішення суду ZAXID.NET відмовився.

«З рішенням Тернопільського окружного адміністративного суду не згоден. В принципі, нічого іншого не очікував. Не вперше Тернопільський адміністративний суд показує свою некомпетентність. Але є вищі суди, які я вже не раз вигравав. Апеляція у Львові, в Києві. Рішення окружного суду, як і попередні рішення, будемо оскаржувати в апеляції. Я буду боротися до кінця, допоки не восторжествує справедливість», – розповів колишній очільник облради «Суспільному».

Додамо, що обов’язки голови Тернопільської облради зараз виконують заступники Володимир Болєщук і Ігор Сопель.