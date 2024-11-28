Суд відмовився поновити Михайла Головка на посаді голови Тернопільської облради
Михайло Головко вдруге намагається поновитися на посаді
Тернопільський окружний адміністративний суд відхилив позов колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка про поновлення на посаді. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили джерела з зали суду. У червні 2023 року його затримали на вимаганні 2,4 млн грн хабаря у бізнесмена, після чого депутати облрада проголосували за його звільнення. Однак Михайло Головко поновився через Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова, а депутати облради звільнили його вдруге.
Михайло Головко став головою Тернопільської обласної ради від партії «Свобода» 25 листопада 2020 року. Раніше він був народним депутатом 7 та 8 скликань від ВО «Свобода». У 2023 році 41-річний Михайлу Головку та двом заступникам керівника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку повідомили про підозру в хабарництві. Посадовців викрили НАБУ та САП, коли Головко вже отримав частину хабаря. В межах провадження ВАКС арештував Михайла Головка та призначив йому арешт із альтернативою 805 тис. грн застави. Наступного дня він вийшов із СІЗО під заставу, а ще через кілька днів повернувся на роботу.
Через корупційний скандал у жовтні 2023 року депутати Тернопільської обласної ради проголосували за звільнення Головка. Він намагався поновитися на посаді у березні 2024 року, але Тернопільський окружний адміністративний суд позов не задовольнив. Однак посадовець оскаржив це рішення у Восьмому апеляційному адміністративному суді Львова, який постановив виплатити йому 591 тис. грн зарплати за час вимушеного прогулу.
Того ж дня, 1 серпня, депутати Тернопільської облради вдруге звільнили Головка з посади голови. Він знову вирішив оскаржити це рішення в суді. 28 листопада Тернопільський окружний адміністративний суд відхилив його позов. Сам Михайло Головко коментувати рішення суду ZAXID.NET відмовився.
«З рішенням Тернопільського окружного адміністративного суду не згоден. В принципі, нічого іншого не очікував. Не вперше Тернопільський адміністративний суд показує свою некомпетентність. Але є вищі суди, які я вже не раз вигравав. Апеляція у Львові, в Києві. Рішення окружного суду, як і попередні рішення, будемо оскаржувати в апеляції. Я буду боротися до кінця, допоки не восторжествує справедливість», – розповів колишній очільник облради «Суспільному».
Додамо, що обов’язки голови Тернопільської облради зараз виконують заступники Володимир Болєщук і Ігор Сопель.