Унікальну пам’ятку незаконно приватизували у 2007 році

Львівський апеляційний суд повернув у власність громади унікальну оранжерею графа Бадені в центральному парку міста Радехова. Про це у четвер, 28 листопада, повідомила Львівська обласна прокуратура.

Йдеться про унікальну пам’ятку, придбану графом Станіславом Бадені у 1908 році на виставці у Відні. Оранжерея є частиною центрального парку, який на початку ХХ ст. розбудував і розширив граф Бадені – сьомий із десяти найбагатших магнатів Галичини, намісник австрійського цісаря.

Як вказано в матеріалах справи, у 2007 році Юрій Коваль придбав у міської ради Радехова металевий каркас оранжереї в центральному парку. Під час оформлення документів на нерухомість, підприємець з’ясував, що до каркасу оранжереї також входять підвал, паливна, кілька оранжерей і тамбур загальною площею 215,6 м2. Юрій Коваль звернувся до держреєстратора за приватизацією майна, однак йому відмовили через відсутність низки документів. Після цього звернувся в суд з вимогою визнати за ним право власності на придбане майно.

У травні 2023 року Радехівський районний суд позов Юрія Коваля задовольнив і визнав за ним право власності на весь майновий комплекс оранжереї в парку. Однак Львівська обласна прокуратура оскаржила це рішення в апеляційному суді. Цю постанову можна оскаржити в касації.

19 листопада Львівський апеляційний суд рішення першої інстанції скасував і залишив унікальну пам’ятку у власності міської громади Радехова.

«Суд першої інстанції не взяв до уваги суперечності між змістом Біржової угоди та Актом прийому-передачі. Оскільки договір купівлі-продажу стосувався виключно металевого каркасу, а не будівлі оранжереї», – вказано в повідомленні прокуратури.

Крім цього, оранжерея є об’єктом нерухомості, який не можна приватизувати за умовами Біржової угоди.