У зоні бойових дій на Донбасі 11 червня російські бойовики смертельно поранили українського військового. Сталося це поблизу Водяного, що на Приазов'ї, повідомив у п’ятницю, 11 червня, штаб операції Об’єднаних сил.

Там зазначили, що поблизу цього населеного пункту бойовики двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям. Будь-які подробиці про загиблого солдата відсутні.

Загалом упродовж п’ятниці українська сторона зафіксувала п’ять порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків.