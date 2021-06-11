Український військовий загинув біля Водяного Донецької області
Солдат отримав осколкове поранення, несумісне з життям
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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У зоні бойових дій на Донбасі 11 червня російські бойовики смертельно поранили українського військового. Сталося це поблизу Водяного, що на Приазов'ї, повідомив у п’ятницю, 11 червня, штаб операції Об’єднаних сил.
Там зазначили, що поблизу цього населеного пункту бойовики двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям. Будь-які подробиці про загиблого солдата відсутні.
Загалом упродовж п’ятниці українська сторона зафіксувала п’ять порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків.
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