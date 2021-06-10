У середу, 9 червня, на Донбасі загинула військова 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Про це повідомила прес-служба 128-ї ОГШБр.

Зазначається, що військова загинула під час виконання службових обов'язків.

«9 червня в районі відповідальності наших підрозділів, під час виконання службових обов'язків трагічно загинула військовослужбовець нашої бригади. Командування частини висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблої захисниці», – йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook.

У командуванні не уточнили особисті дані і причини загибелі військової.

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада (128 ОГШБр, в/ч А1556, пп В4673) – з'єднання гірської піхоти Сухопутних військ України. Бригада перебуває у складі оперативного командування «Захід»; штаб бригади розміщений в місті Мукачево, а підрозділи дислокуються на території Закарпатської області.

Від початку війни на сході України бійці 128-ї бригади зайняли позиції в Луганській області, в районі Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного.