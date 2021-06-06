З початку доби 6 червня в районі проведення операції Об'єднаних сил проросійські бойовики один раз відкривали вогонь, крім того, український військовий підірвався на вибуховому пристрої. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Як розповіли у відомстві, станом на 7 годину ранку 6 червня російські найманці один раз обстріляли українські позиції з міномета 120-го калібру поблизу населеного пункту Піски. Бойових втрат серед українських захисників немає.

Водночас внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав бойове травмування.

«Йому надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – середньої тяжкості», – йдеться у зведенні.

У штабі ООС зауважили, що від початку доби 5 червня бойовики жодного разу не порушили режиму тиші в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Як інформував ZAXID.NET, після початку дії режиму припинення вогню у липні 2020 року внаслідок обстрілів з боку російських найманців на Донбасі загинули 38 українських бійців, ще 115 отримали поранення.