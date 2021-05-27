Після початку дії режиму припинення вогню у липні 2020 року внаслідок обстрілів з боку російських найманців на Донбасі загинули 38 українських бійців, ще 115 отримали поранення. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, пише «Укрінформ».

«Атаки Росії продовжують забирати життя українських військовослужбовців та руйнувати цивільну інфраструктуру, погіршуючи і без того важке становище цивільного населення. З часу останнього зобов'язання про припинення вогню у липні 2020 року і по минулу неділю загинули 37 українських військових, ще 115 поранено. Сьогодні поблизу Новотошківського у результаті снайперського вогню російських збройних формувань загинув ще один український військовий», – повідомив Цимбалюк.

За його словами, минулого тижня СММ підтвердила: мінометний обстріл житлового району міста Мар'їнка Донецької області 20 травня був здійснений зі східного напрямку – там, де знаходяться російські окупаційні війська.

Крім того, 24 травня російські збройні формування обстріляли з протитанкового ракетного комплексу село Шуми, «незважаючи на гарантії безпеки, надані раніше для проведення ремонтних робіт».

Очільник місії України при ОБСЄ звернув увагу присутніх іноземних делегацій дані звітів СММ, згідно з якими кількість порушень режиму припинення вогню вже перевищила середньодобові показники 2020 року. При цьому велика частина обстрілів здійснюється із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформував ZAXID.NET, унаслідок обстрілів російсько-окупаційними військами українських позицій у четвер, 27 травня, від кулі снайпера загинув 36-річний офіцер із Хмельницької області Максим Польовий.

Режим «перемир’я» на Донбасі

Зазначимо, що режим «перемир’я» діє на Донбасі з липня 2020 року, коли на засіданні Тристоронньої контактної групи будо досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі. Перший пункт рішення ТКГ передбачає заборону на наступальні і розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін.

Другий пункт домовленості передбачає заборону на застосування вогню, включаючи снайперський та «заборону на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, в першу чергу на об’єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості».