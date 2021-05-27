Унаслідок обстрілів російсько-окупаційними військами українських позицій у четвер, 27 травня, від кулі снайпера загинув 36-річний офіцер із Хмельницької області Максим Польовий. У нього залишилась дружина та двоє дітей.

Як повідомили у Хмельницькій ОДА, Максим Польовий був командиром батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, що дислокуєтья у Закарпатській області. Він родом із села Наркевичі Хмельницької області. Воював за Україну з 2014 року, пройшов Дебальцеве. У нього залишились батьки, дружина та двоє синів.

«Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь», – повідомили у Закарпатському легіоні 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ.

Нагадаємо, що 27 травня російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню на Донбасі та здійснили прицільний обстріл позицій українських позицій неподалік Новотошківського, що на Луганщині.

Ситуація на Донбасі

Режим припинення вогню запрацював з липня 2020 року. Утім, вже на початку березня 2021 року територисти «ДНР» заявили про вихід з перемир'я на Донбасі. Командири дозволили бойовикам відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях Збройних сил України.

Облаштування бойовиками нових позицій супроводжувалось постійними обстрілами позицій ЗСУ і втратами серед українських військових. Так, з початку нового перемир’я загинули понад 30 українських воїнів.