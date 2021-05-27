Російські окупанти обстріляли українські позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» – один український військовий загинув.

Окупанти обстріляли українські позиції в четвер, 27 травня, поблизу селища Новотошківське, передає ОТУ «Північ». В результаті снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу ООС загинув – він отримав поранення не сумісне з життям.

У відповідь на обстріл з боку росіян українські військові відкрили вогонь у відповідь.

На місці наразі перебувають посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗСУ. Україна вже повідомила ОБСЄ про ворожий обстріл.

Зазначимо, що протягом минулої доби російські окупанти дев'ять разів обстріляли українські позиції. Бойових втрат серед військових не було.

Ситуація на Донбасі

Режим припинення вогню запрацював з липня 2020 року. Утім, вже на початку березня 2021 року територисти «ДНР» заявили про вихід з перемир'я на Донбасі. Командири дозволили бойовикам відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях Збройних сил України.

Облаштування бойовиками нових позицій супроводжувалось постійними обстрілами позицій ЗСУ і втратами серед українських військових. Так, з початку нового перемир’я загинули понад 30 українських воїнів.