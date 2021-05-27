Леонід Кравчук вважає Білорусь сателітом Росії

Мінськ більше не може бути майданчиком для перемовин щодо вирішення ситуації на Донбасі через дії режиму Олександра Лукашенка. Про це «24 каналу» розповів глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

«Враховуючи ту ситуацію, ту диктаторську лінію, диктаторську поведінку, яку демонструє самопроголошений президент Лукашенко, ми не можемо розглядати питання про обговорення тих проблем, які називають мінським майданчиком», – зазначив Кравчук.

За його словами, наразі Україна шукає інший майданчик для перемовин по Донбасу. Щодо цього планують консультації з ОБСЄ.

Кравчук додав, що нині навіть фізично потрапити у столицю Білорусі неможливо, адже Україна припинила з країною авіасполучення.

Крім того, на його думку, Білорусь тепер не просто сусідня держава, а ще й сателіт Росії.

Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією. Білоруська авіакомпанія «Белавіа» скасувала всі рейси в Україну до 25 серпня, але гроші за квитки обіцяли повернути.

Ввечері 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.

Такі дії викликані тим, що 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.