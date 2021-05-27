Білоруські повідомили екіпаж літака Ryanair, в якому летів екс-головред опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, про лист із загрозою вибуху за півгодини до його отримання.

Копію електронного листа нібито «солдата ХАМАСу» вдалося отримати проекту «Досьє» спільно із виданнями The Daily Beast і Der Spiegel.

З листа випливає, що білоруські диспетчери повідомили пілотам про мінування літака на 27 хвилин раніше, ніж самі отримали повідомлення про бомбу.

Розслідувачі пишуть, що литовські аеропорти отримали лист із погрозою вибуху о 12:30 – це були єдині аеропорти, які отримали відповідне повідомлення на той час. Водночас вже о 12:33 Білорусь повідомила пілотам про загрозу вибуху, хоч відповідний лист надійшов до Національного аеропорту Мінська лише о 12:57 – тобто за півгодини після інформування про мінування.

Копія листа, надісланого до аеропорту нібито «представником ХАМАСу»

(фото «Досьє»)

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявляв, що повідомлення про мінування літака аеропорти у Вільнюсі, Мінську та Афінах отримали одночасно. Проте, Греція згодом заявила, що в афінський аеропорт таких листів не надходило.

Лист був відправлений із захищеного сервісу електронної пошти Protonmail, зареєстрованого в Швейцарії. Водночас визначити точне місцеперебування користувача неможливо, вказують розслідувачі.

«Під час свого виступу Олександр Лукашенко розповів, що повідомлення було надіслано з Швейцарії. Швидше за все, це говорить про його технічну неграмотність або бажанні ввести публіку в оману», – зазначають розслідувачі.

Зазначимо, що під час виступу самопроголошений президент Білорусі збрехав, що Львів та Київ відмовились прийняти літак, однак «Украерорух» запевнив, що повідомлень про бомбу на борту літака не отримували.

Затримання Романа Протасевича: що відомо

Колишнього редактора білоруського опозиціійного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою.

Літак посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли. При цьому для примусової посадки літака білоруська влада підняла у повітря винищувач. Лукашенко заявив, що сигнал про мінування надійшов зі Швейцарії, хоча Раніше білоруська влада заявляла, що відповідне повідомлення надійшло від палестинського руху ХАМАС. Угруповання звинувачення в таких діях заперечило.

Білоруські силовики опублікували відео з Романом Протасевичем, на якому видно сліди побиття. Хоча сам Протасевич на цьому відео каже, що не має проблем зі здоров’ям.

Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Зокрема, польоти над Білоруссю заборонила Україна. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи.