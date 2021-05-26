У середу, 26 травня, в селі Славне Мар’їнського району Донецької області внаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ поранення отримав цивільний мешканець, повідомила Мар’їнська міська військово-цивільна адміністрація.

Мирний житель отримав вогнепальне осколкове проникаюче сліпе поранення передньої поверхні грудної клітини. Внаслідок цього у нього стався перелом третього ребра, правобічний гемопневмоторакс і геморагічний шок другого ступеня. Пораненого доставили до військового госпіталю в Покровську, повідомили в адміністрації.

Зазначимо, що у ніч на середу бойовики на Донбасі поранили українського військового. Це сталося біля міста Авдіївка.