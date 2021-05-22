Бойовики обстріляли приватний сектор в Пісках із заборонених Мінськими домовленостями мінометів

Російські окупанти обстріляли приватний сектор населеного пункту Піски на Донбасі – били із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Про це в суботу, 22 травня, повідомив штаб ООС.

Обстріл бойовики здійснили зранку о 06:55. В двір одного з місцевих мешканців влучила міна, яка вибухом вирвала ворота та пошкодила огорожу.

«Господар вибіг на вулицю, щоб подивитися що сталося і саме цим врятував собі життя, – адже наступна міна влучила в будинок», – йдеться в повідомленні.

Наступна міна пробила дах будинку та здетонувала на горищі. Вибух зруйнував стелю віталі та пошкодив осколками інші кімнати.

«Українською стороною СЦКК проведено фотофіксацію та верифікацію чергового злочину російсько-окупаційних військ проти мирного населення на українській землі. Внаслідок проведеної роботи було встановлено факти численних пошкоджень будинку та прилеглого домогосподарства», – зазначено в повідомленні.

Про порушення припинення вогню з боку російських військ Україна вже доповіла моніторинговій місії ОБСЄ.