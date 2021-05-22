Російські окупанти обстріляли українські позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» на Донбасі. Одного із українських бійців важко поранив ворожий снайпер.

Обстріл терористи здійснили в суботу, 22 травня, зазначає ОТУ «Схід». Відомо, що важкопоранений біля Мар’їнки військовий – боєць Національної гвардії України. Спершу його госпіталузвали до лікарні у Дніпрі, однак згодом на гелікоптері МІ-8 доправили до Києва. Він лікуватиметься у військовому госпіталі МВС.

На обстріли росіян Збройні сили відкрили вогонь у відповідь. Наразі на місці перебувають керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку. Про обстріл бойовиків вже повідомили ОБСЄ.

Зазначимо, що в п’ятницю в результаті російських обстрілів неподалік Луганського одразу троє українських воїнів дістали поранення.

Ситуація на Донбасі

Режим припинення вогню запрацював з липня 2020 року. Утім, вже на початку березня 2021 року територисти «ДНР» заявили про вихід з перемир'я на Донбасі. Командири дозволили бойовикам відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях Збройних сил України.

Облаштування бойовиками нових позицій супроводжувалось постійними обстрілами позицій ЗСУ і втратами серед українських військових. Так, з початку нового перемир’я загинули понад 30 українських воїнів.