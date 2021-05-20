Сергій Остапчук загинув на Донбасі 17 травня

На Донбасі загинув український солдат Сергій Остапчук зі Старокостянтинова Хмельницької області. Солдат загинув ще 17 травня, однак відомо про це стало лише 19 травня пізно увечері.

«Війна забирає найкращих. 17 травня в районі ООС загинув наш земляк, військовий частини А1556, прапорщик Сергій Остапчук. Ще у 2015 році він добровольцем пішов боронити рідну країну від ворога й сумлінно ніс службу до останнього подиху. Це, безумовно, героїчний вчинок, вартий справжнього чоловіка», – написав у Facebook мер Старокостянтинова Микола Мельничук.

За його словами, у четвер, 20 травня, солдата поховають.

Разом з тим у зведеннях штабу ООС за 17 травня про загибель українських військових на Донбасі не повідомлялося. Зазначалося лише про одного пораненого бійця, якого доправили до лікарні у задовільному стані.