Окупанти на Донбасі останнім часом вдаються до дистанційного мінування території. Зокрема, минулого тижня вони запустили іграшковий літак, начинений вибухівкою, повідомив прес-центр операції Об’єднаних сил.

«Днями в межах відповідальності одного з підрозділів окремої бригади морської піхоти було виявлено саморобний вибуховий пристрій – іграшковий дитячий літак, начинений вибуховою речовиною. Прилетів за вітром зі сторони противника», – сказано в повідомленні прес-центру ООС у неділю, 4 квітня.

При стягненні літака «кішкою» (захватним крюком) іграшка здетонувала.

В штабі ООС зазначили, що подібні випадки застосування противником саморобних вибухових пристроїв не поодинокі: з 2014-го на Сході країни зафіксовано понад 300 інцидентів із застосуванням противником саморобних вибухових пристроїв. Як і протипіхотні міни, вони є зброєю не вибіркової дії та продовжують завдавати великої шкоди не тільки військовим, але й цивільному населенню.