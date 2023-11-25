ХАМАС звільнив першу групу заручників

Радикальне ісламістське угруповання ХАМАС у п'ятницю, 24 листопада, звільнило першу групи заручників: 13 ізраїльтян та 11 тайців. Передача заручників відбулась у межах узгодженого раніше чотириденного перемир’я між ХАМАСом і Ізраїлем. Про це повідомляє The Times of Israel.

«Серед звільнених є 13 громадян Ізраїлю, деякі з яких мають подвійне громадянство, також 10 громадян Таїланду та громадянина Філіппін», – повідомив речник МЗС Ізраїлю Маджед аль-Ансарі.

Вісьмох звільнених заручників, серед яких чотири жінки та четверо дітей, доставили до дитячого медичного центру «Шнайдер». Лікарі провели попередній огляд і повідомили, що всі восьмеро перебувають у хорошому фізичному стані. Ще п'ять звільнених жінок похилого віку доправили до медичного центру «Вольфсон». Як повідомила лікарня, деякі з них «слабкі та виснажені».

«Після семи довгих тижнів 24 заручники, серед них діти, жінки і чоловіки, які були в полоні в Газі, повернулися додому – до Ізраїлю. Серед них 13 громадян Ізраїлю та 11 іноземних громадян. У лікарнях вони зустрілися з рідними, за потреби отримали медичну та психологічну допомогу», – повідомили у міністерстві охорони Ізраїля.

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 листопада, о 7:00 ранку між Ізраїлем та терористичним угрупуванням ХАМАС розпочалося чотириденне перемир'я. Планується звільнити щонайменше 50 жінок та дітей, водночас 190 осіб залишаться в полоні палестинських бойовиків. Угода стимулює подальше звільнення заручників, оскільки Ізраїль погоджується на додатковий день перемир'я за кожні десять додаткових заручників, звільнених ХАМАСом.