На трьох полігонах в окупованих районах Донецької та Луганської областей СММ ОБСЄ виявила 102 танки, розміщені поза дозволеними місцями зберігання. Про це йдеться у щоденному звіті спостерігачів, опублікованому 9 лютого.

«Місія зафіксувала 102 танки на трьох полігонах у н. п. Покровка (36 км на схід від Донецька), н. п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська) і поблизу Тернового [Донецька область]», – заявили спостерігачі.

За їхньою інформацією, 5 лютого під час повітряного спостереження було виявлено 17 танків невстановленого типу на полігоні поблизу Покровки, де також розміщено 17 бойових броньованих машин. Того ж дня спостерігачі зафіксували 27 танків на полігоні біля Круглика та дев'ять – на полігоні біля Тернового.

Водночас вже 7 лютого кількість танків на полігоні біля Тернового зросла з 9 до 49. Безпілотник спостерігачів ОБСЄ виявив у цьому місці 39 танків Т-72 і 10 танків Т-64.

Також на цьому полігоні окупаційних військ розташована реактивна система залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм) і десять самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм), розміщених з порушенням ліній відведення.