Бойовики зазнали втрат при спробі витіснити ЗСУ з позицій на Луганщині

Упродовж минулої доби, 8 червня, російсько-окупаційні війська 38 разів порушували режим припинення вогню, з них 9 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю, повідомив у суботу, 9 червня, прес-центр операції Об’єднаних сил (ООС).

Інтенсивні бойові дії тривали на луганському та маріупольському напрямках. Проте найннапруженіша обстановка була на Луганщині, де активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське та Новотошківське. Поряд зі стрілецькою зброєю та гранатометами, окупанти під прикриттям 120-мм та 82-мм мінометів намагалися витіснити підрозділи ОС з вогневих позицій та покращити своє тактичне положення.

«Підрозділи Об’єднаних сил надійно утримували рубежі, всі спроби противника просунутися в глибину нашої оборони залишалися нереалізованими», – йдеться у повідомленні.

Загалом минулої доби шестеро українських військових отримали поранення: троє у боях за Кримське, один на Маріупольському напрямку, та ще двоє – на інших напрямках.

Крім того, за даними розвідки, упродовж 8 червня трьох окупантів знищено та 16 поранено.