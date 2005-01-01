Петро Порошенко заявив, що ООС набагато ефективніше на відміну від АТО

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 20:43720

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Петро Порошенко заявив, що ООС набагато ефективніше на відміну від АТО
фото з відкритих джерел
За словами президента, Операція об'єднаних сил надає військовослужбовцям більше прав

Президент Петро Порошенко вважає, що нинішня операція на Донбасі значно ефективніша за ту, що проводилася раніше. Про це він сказав на зустрічі зі студентами в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка в п'ятницю, 8 червня, передає «Інтерфакс-Україна».

«Невже не помічаєте, як змінилися інформаційні зведення з фронту? Невже ви не помітили, наскільки Операція об'єднаних сил зараз ефективніша за АТО?», - сказав він.

За словами президента, Операція об'єднаних сил надає військовослужбовцям більше прав.

«Крок за кроком ми будемо проводити політику відновлення українського суверенітету на Донбасі», – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, ООС почалася на Донбасі 30 квітня.

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