Військовий фельдшер на Донбасі одноосібно знищив кількох бойовиків та їхню вогневу точку

Бойовики в одну з попередніх ночей зробили спробу захоплення позицій Збройних сил України в районі Станиці Луганської Луганської області, яку особисто припинив військовий фельдшер прапорщик Чезар Нікіфореску, знищивши вогневу точку противника і кількох бойовиків, повідомив у середу, 6 червня, прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

«нещодавно вночі противник зробив мінометний обстріл одного з ротних опорних пунктів поблизу Станиці Луганської. Під прикриттям щільного вогню зі стрілецької зброї ворог зробив спробу захоплення наших позицій. Нікіфореску, який був на бойовому чергуванні спостерігачем, зайняв місце кулеметника і відкрив прицільний вогонь. Тим часом диверсійно-розвідувальна група противника почала обстріл позиції ротного опорного пункту з флангу, намагаючись його захопити. Прапорщик Нікіфореску переніс вогонь у бік ДРГ бойовиків, чим змусив її відступити», – йдеться у повідомленні.

В штабі ООС стверджують, що під час бою військовий фельдшер особисто знищив вогневу точку противника і кількох бойовиків.

«Своїми умілими діями він не допустив спроби просування противника в бік українських позицій», – наголосили в штабі ООС. Разом з тим там не повідомили, коли саме це сталося.