Львівські журналісти та рятувальники малюватимуть ангелів, щоби допомогти бійцям на сході країни

Роботи продадуть на аукціоні, а гроші віддадуть на погашення кредиту за оптику для бійців

СуспільствоОльга Грамчук, 5 червня, 18:36 1750

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У середу, 6 червня, відбудеться благодійний проект «Ангели надії від захисників спокою і сторожів правди». Рятувальники та журналісти у дворику Головного управління ДСНС Львівщини малюватимуть для українських бійців.

«Журналісти – це такі ангели-охоронці від інформаційної війни. Ми вважаємо себе ангелами на землі для людей, тому що допомагаємо у різних ситуаціях. Ми вирішили об'єднати всіх і малювати разом», – пояснив керівник прес-служби ГУ ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев.

Акцію влаштували, щоби допомогти погасити кредит на оптику, якою вже користуються бійці на сході. Разом із волонтерами співорганізатором став також відомий львівський художник-іконописець Лев Скоп. Учасники будуть переймати у нього досвід малювання на ґонтах.

«Ґонт – дощечка. Хтось називає її дерев'яною черепицею. У неї якась особлива магія. Вона захищала церкву. Колись, як падав дощ, церква мокла і потім міняли накриття. Так ми наче даємо їй шанс захищати далі», – сказав Лев Скоп.

Усі роботи виставлять у львівській Ратуші, де 7 червня відбудеться благодійний аукціон. Початкова ціна кожної картини – 300 грн.

До слова, нещодавно таких ангелів для бійців малювали відомі жінки України. Їхні твори продали за понад 24 тис. грн у музеї Франка.

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