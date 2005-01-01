«Пласт» організовує благодійний пікнік у «Шевченківському гаю»

Львівський осередок «Пласту» збирає друзів та партнерів організації на благодійний пікнік, який відбудеться 15 червня на території Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького («Шевченківський гай»). Про це організатори повідомили на сайті «Пласту».

Під час пікніка голова львівського осередку «Пласту» Матвій Дух презентуватиме хід реалізації проектів організації, зокрема, модернізації осередків для занять з дітьми, створення методичного центру та пластової оселі у Винниках.

«Ми хочемо знову зустрітися з друзями «Пласту», щоб розповісти про діяльність організації за цей період, що зроблено в окремих наших проектах. Прозвітувати, так би мовити. Звісно, все це відбуватиметься у невимушеному пластовому форматі. Цього разу ми обрали формат пікніка, оскільки це літо, а для пластунів літо — це завжди природа та мандри. Такою буде і тематика події», –процитували у «Пласті» Матвія Духа.

Дружина міського голови Львова Катерина Кіт-Садова як матір п'ятьох дітей, які також є пластунами, розповість про роль «Пласту» в житті дитини. Спеціальним гостем вечора буде віце-ректор УКУ Мирослав Маринович.

Вже традиційно окремим пунктом пікніка буде благодійний «тихий» аукціон, де серед лотів будуть пластові активності: участь у змаганнях з гандболу, мандрівки, парапланеризм тощо.

У «Пласті» додають, що під час попереднього благодійного дійства, яке відбулось у грудні минулого року у центрі імені Андрея Шептицького, вдалось зібрати майже 400 тис. грн на потреби організації.