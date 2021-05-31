Версію Brabus можна відрізнити навіть за логотипом

Німецьке тюнінг-ателье Brabus представило власну версію дизайну та технічних доробок для найбільшого кросовера Mercedes-AMG – моделі GLS 63. Комплект Brabus 800 – це «перепрошитий» двигун, заміна вихлопу та коліс, аеродинамічні вдосконалення та перешиття салону, повідомляє «Мотор».

Зовні варіант від Brabus відрізняється дифузором на решітці радіатора, карбоновими накладками на бампері та порогах, кольоровими арками та величезними 24-дюймовими кованими дисками Monoblock M Platinum Edition. Ззаду видніються чотири патрубки вихлопної системи.

Салон повністю замінили: крісла та дверні карти перешиті чорною шкірою з прошивкою червоними кантами, на передній панелі тепер є карбонові вставки та накладки на педалі з логотипом Brabus.

Але головна відмінність – під капотом. Стандартних 612 кінських сил тюнерам видалось мало. Тому інженери Brabus збільшили віддачу 4,0-літрового 8-циліндорового двигуна з подвійним наддувом до 800 кінських сил, крутний момент – від 850 до 1000 Нм. Цього вдалося досягти завдяки перепрошивці електронного блоку управління двигуном та заміною випускної системи.

Щоб високий позашляховик краще «прилипав» до дороги, йому переналаштували пневмопідвіску (авто може присісти ще на 25 мм). Тепер автомобіль розганяється до сотні не за 4,2, а за 3,8 секунди.

А от ціна збільшилась вдвічі. Якщо стандартний Mercedes-AMG GLS 63 у Німеччині коштує від 153 тис. євро, то «прокачаний» в ательє Brabus – 309 тис. євро.