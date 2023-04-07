Як можна підтримати українських винахідників

Мета платформи – стати єдиною організованою точкою збору для винахідників воєнного часу, а також тих, хто зацікавлений в їх придбанні чи фінансуванні.

Як це працює

Винахідники, які долучилися до платформи, можуть:

Розмістити власні винаходи воєнного часу.

Розповісти про розробки та прототипи.

Знайти необхідне фінансування чи ментора.

Отримати більше можливостей для співпраці з виробниками, підприємствами та бізнесами.

Платформа постійно розширює коло учасників. Понад 100 заявок від українських винахідників були подані до розгляду та проходять модерацію. Понад 25 розробок, які шукають підтримки та фінансування, вже на сайті Brave Inventors. Серед них:

ударно-розвідувальні комплекси БПЛА,

системи накопичення енергії,

антидронові рушниці,

позашляховик та багато інших українських розробок.

Водночас кожен може масштабувати проєкти, пришвидшити виробництво та допомогти ЗСУ. Для цього достатньо підтримати винахідників військового призначення на сайті Brave Inventors.

Платформа об'єднує тих, хто зацікавлений у побудові сильної країни сторони

Brave Inventors націлений об’єднати всі зацікавленні у побудові сильної країни сторони. Зокрема це:

Досвідчені винахідники зброї, протиударних комплексів, обладнання та іншого військового інструментарію;

Розробники-початківці, які мають прототипи винаходу та шукають фінансування на виготовлення та масштабування;

Інвестиційні фонди та самостійні інвестори, які зацікавлені в інвестуванні у військові технології;

Волонтери, які знаходяться у постійному пошуку необхідного для армії обладнання та співпрацюють з міжнародними та вітчизняними благодійними фондами та організаціями;

Бізнеси, компанії та підприємства, які займаються соціальною діяльністю і вкладають частину доходів у підтримку армії;

Громадяни, які зацікавлені у всебічній допомозі фронту та наближенні Перемоги України.