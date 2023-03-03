Онлайн-експо Brave Inventors створене компанією Cosmolot з метою об’єднати зацікавлені у посиленні фронту сторони: досвідчених виробників зброї та розробників-початківців, інвесторів і волонтерів, військових експертів та державних службовців. Таким чином експериментальні розробки отримають шанс відшукати інвестиції для масштабування, а готові рішення знайдуть своїх замовників.

Восени Cosmolot оголосили про старт проекту Brave Inventors і представили перших розробників, які долучились до ініціативи та шукають фінансування:

перший український багаторазовий ударний дрон Punisher, головною перевагою якого є найдешевша вартість виконання високоточної місії у світі;

кріплення для оптики BGN Armo для високоточної стрільби;

Комплекси для розвідки та ударні комплекси БПЛА.

На платформу Brave Inventors подали заявки більш як 90 новітніх винаходів. Незабаром перелік проектів на сайті, що шукають підтримку, зросте. Наразі заявки проходять модерацію та оцінюються групою експертів, після чого з’являться на платформі.

Як долучитися до ініціативи

У компанії Cosmolot зазначають, що долучитися до ініціативи на порталі Brave Inventors можуть усі, хто бажає:

допомогти розвитку українського винахідництва,

привернути увагу до розробок воєнного часу міжнародних організацій та інвесторів,

підтримати оборонну спроможність України та наблизити перемогу.

Для тих, хто має власний винахід та шукає можливість його реалізації, пропонують зареєструватися через бот BRAVE INVENTORS UA.

«Сміливі створюють майбутнє», – нагадують представники компанії Cosmolot.