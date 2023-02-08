Brave Inventors – це платформа сучасних виробів та винаходів воєнного часу, створена за ініціативи Cosmolot. Проєкт повинен стати точкою збору виробників та інвесторів, стартапів та бізнесу, волонтерів та держорганів, які зможуть посилювати фронт найновітнішими розробками.

Що відомо про платформу Brave Inventors

Роботизована техніка, ударні дрони та коптери вже допомагають воїнам ЗСУ перемагати на полі бою. Українські винаходи та розробки щодня доводять свою ефективність у боротьбі з ворогом. Але наші захисники на передовій потребують нових сміливих ідей винахідників.

До платформи вже долучилися розробники низки важливих проєктів: комплексу для розвідки, ударного комплексу БПЛА, ANTIDRONE GUN KVSG-6, BUREVII M5, BUREVII A3, роботизованого біонічного протезу, багі “МАНГУСТ” та ударного дрону Punisher.

«Долучайся до Brave Inventors, твоя ідея потрібна Україні», – наголошують ініціатори платформи.

Зареєструватися та дізнатися подробиці допоможе телеграм-бот BRAVE INVENTORS UA.