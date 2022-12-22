Компанія Cosmolot анонсувала запуск Brave Inventors – платформу сучасних винаходів та виробів воєнного часу. Таким чином онлайн-експо прагне об’єднати зацікавлені сторони у досягненні перемоги, а також посилити фронт найновітнішими розробками.

«Платформа стане єдиною організованою точкою збору для виробів та винаходів воєнного часу, а також тих, хто зацікавлений в їх придбанні чи фінансуванні», – розповіли у Cosmolot.

Як платформа Brave Inventors зможе посилити ЗСУ

Згідно із задумом, платформа Brave Inventors об’єднає досвідчених виробників зброї та розробників-початківців, інвесторів і волонтерів, військових експертів та державних службовців. Експериментальні розробки отримають шанс відшукати фінансування для подальшого запуску та масштабування, а готові рішення знайдуть своїх замовників.

Платформа спонукає до розвитку оборонного потенціалу країни та підтримки локальних військових ініціатив. Та головне – надає можливість створювати необхідне озброєння та військове обладнання для перемоги України.

Наразі Cosmolot анонсував запуск першого етапу проєкту – лендінг з готовими та стратегічно важливими для фронту виробами, які потребують донатів. Платформа націлена на розширення та надалі буде адаптована не тільки під виробників, а також і винахідників, що матимуть можливість розміщувати свої проєкти та знаходити інвесторів.

На які проєкти можна задонатити

До проєкту вже долучилася низка розробників, які шукають фінансування. Серед них:

перший український багаторазовий ударний дрон Punisher, головною перевагою якого є найдешевша вартість виконання високоточної місії у світі;

багатофункціональний комплекс SPEXTR – для дистанційного мінування та розвідницької діяльності;

комплекси для розвідки та ударні комплекси БПЛА.