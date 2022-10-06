Cosmolot підтримало ініціативу UNITED24

З перших днів повномасштабної війни Cosmolot допомагає фронту і країні. Цього разу фінансування в мільйон гривень було розподілено між фондом «Повернись живим» та фандрейзинговою платформою UNITED24.

Зокрема 400 тисяч гривень направили у фонд «Повернись живим», що опікується потребами українських військових. А 600 тисяч гривень – в UNITED24 на 3 напрями:

оборона та розмінування,

медична допомога,

відбудова України.

Всього з початку війни Cosmolot відправив на благодійність понад 6,5 мільйона гривень, а також надав допомогу фронту у вигляді дронів, захисного спорядження, рацій, прицілів та іншого обладнання. Саме тому онлайн-казино нагородили подякою від Міністерства оборони за допомогу фронту та золотою пам’ятною відзнакою 74 розвідувального батальйону.

«Але найкращою нагородою стане для всіх нас перемога. Наближаємо її як можемо, кожен на своєму фронті. Тож працюємо і донатимо, підтримуючи економіку, військових і країну в цілому», – говорять в Cosmolot.