COSMOLOT розпочинає співпрацю з PUNISHER

Компанія Cosmolot стала партнером української технологічної компанії UA Dynamics, що розробляє та виготовляє багаторазові ударні дрони Punisher. У рамках партнерства Cosmolot задонатила 1 мільйон гривень на безпілотник для батальйону морської піхоти. Ще 2 мільйони гривень на другий дрон компанія планує перерахувати в рамках новорічного промо.

Дрони Punisher: що про них відомо

Punisher – перший український ударний дрон багаторазового використання, розроблений командою українських ветеранів. Це найменший і найлегший ударний дрон, який не має аналогів у світі.

Punisher має радіус бойового застосування близько 45 кілометрів, що дозволяє легко виконувати завдання у глибокому тилу ворога. Крім цього, наразі Punisher – найдешевший у світі багаторазовий ударний дрон із найменшою вартістю виконання місії. Тож ці БпЛА здатні змінити хід війни.

Cosmolot став першим комерційним брендом, який підтримав українських розробників та планує і надалі надавати посильну допомогу компанії UA Dynamics.