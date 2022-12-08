Український безпілотний комплекс Shark (фото ілюстративне)

За останній місяць до експлуатації в Збройних силах України допустили 7 типів безпілотників українського виробництва. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, 30 вересня за ініціативою Міноборони Уряд ухвалив постанову №1097, яка спростила процедуру допуску ОВТ до експлуатації у ЗСУ. І якщо раніше армія приймала до експлуатації 1-2 зразки безпілотників на рік, то за останні 30 днів допустили вже аж 7 зразків.

«Для спрощення взаємодії з виробниками створено сайт, де кожен розробник, у якого є готовий продукт, може подати заявку до Міноборони на допуск до експлуатації свого виробу. Офіційний допуск до експлуатації означає, що Міноборони може закупати вироби, а ЗСУ ставити їх у штат», – пояснив Резніков.

Наразі на розгляді перебуває ще 19 заявок щодо допуску до експлуатації БПЛА українського виробництва. Рішення щодо них планують ухвалити до кінця року.

«Зважаючи, що сьогодні БПЛА закуповує Міноборони за бюджетні кошти, фонд United24 та різні волонтерські організації, фактично кожен розробник, у кого є реальний продукт, може знайти ресурси», – додав Резніков.

Крім того, 6 грудня міністр підписав наказ про взяття на озброєння автоматизованої системи Центру оперативного керування (ДКР «Дзвін-АС»).