«Укроборонпром» оголосив про розробку українського ударного дрона 17 жовтня

Державний концерн «Укроборонпром» провів низку успішних випробувань українського ударного безпілотника з дальністю ураження на тисячу кілометрів, розповіла речниця концерну Наталія Сад.

«На сьогодні низка етапів успішних випробувань позаду. На виконання доручення начальника Генерального штабу Збройних сил України ми переходимо до етапу випробувань під дією РЕБ [засобів радіоелекронної боротьби]», – сказала вона в ефірі національного телемарафону в неділю, 4 грудня, повідомив «Укрінформ».

Сад нагадала, що концерн нещодавно анонсував розробку українського дрона-камікадзе з вантажопідйомністю до 75 кілограмів вибухової речовини.

«Після того, як ми успішно випробуємо безпілотник під дією РЕБ, сподіваємось, що зможемо перевірити його у бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року, намагаємось цю обіцянку виконати», – зазначила речниця «Укроборнпрому».

17 жовтня, після чергової атаки ударних безпілотників «Герань-2», відомих як «Шахед-136», «Укроборонпром» оприлюднив фото металевої конструкції з синім птахом та жовтим гербом, підписавши її: «Дальність – 1000 км, вага бойової частини –75 кг. Завершуємо розробку».