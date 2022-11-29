В «Укроборонпромі» створили новий засіб для розмінування

В «Укроборонпромі» створили новий інструмент для розмінування, який ззовні схожий на великий олівець і може використовуватись дистанційно. Про це повідомляється на сторінці підприємства.

Дослідний зразок виробу для пропалювання металу (ВПМ) отримав назву SF-1.

«Розробили олівець для розмінування ... Завдяки його екзотермічній порошковій суміші він ефективно пропалює металеві оболонки вибухонебезпечних предметів, приміром, боєприпасів. Це спричиняє вигорання вибухової речовини», – пояснили в «Укроборонпромі».

Зазначається, що такий «олівець» можна застосовувати під час розмінування територій. Зараз розробники вже працюють над технологією дистанційного використання SF-1 за допомогою безпілотних літальних апаратів.

За інформацією ДСНС, приблизно 30% території України було заміновано внаслідок російського вторгнення. Як зазначив голова ДСНС Сергій Крук, площа та обсяги замінування території України зросли в 10 разів порівняно з періодом до початку повномасштабної війни.