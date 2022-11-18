Для цього використовуються як наявні потужності, так і новостворені у безпечних місцях

Державний концерн «Укроборонпром» спільно вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку щонайменше з шістьма країнами-членами НАТО. Про це повідомила прес-служба державного концерну у Telegram.

«Польща, Чехія, Франція, Данія та ще кількома, укладені угоди з якими не передбачають розголошення будь-яких даних. Так, ми створюємо спільні оборонні підприємства, будуємо лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу, спільно виробляємо броньовану техніку й реактивні системи залпового вогню та спільно розробляємо нові високотехнологічні зразки озброєння», – йдеться в повідомленні.

Як розповіли у державному концерні, для цього використовуються як наявні потужності, так і новостворені у безпечних місцях.

Однією з останніх укладених угод була угода з Чехією в рамках якої «Укроборонпром» і Міжурядова агенція оборонної співпраці при Міністерстві оборони Чеської Республіки домовились про створення спільного оборонного кластеру.

Документ передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виготовлення боєприпасів різних калібрів, розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту озброєння та техніки; співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів.

«Для прискореного розвитку наявних міжнародних оборонних проектів та появи нових «Укроборонпром» та Міністерство закордонних справ домовилися про подальшу координацію дій. Це має допомогти залучити більше іноземних партнерів до зміцнення оборонно-промислового комплексу України», – додали в «Укроборонпромі».