До кінця 2022 року українські військові почнуть використовувати важкий ударний безпілотник вітчизняного виробництва, який може летіти до 1200 км. Про це під час брифінгу у вівторок, 1 листопада, заявив менеджер проектів Державного концерну «Укроборонпром» Олег Болдирєв.

За словами Болдирєва, від початку війни в Україні розробили понад 70 проектів безпілотних літальних апаратів власного виробництва. Йдеться як про роботу державних оборонних підприємств, так і про розробки приватних компаній.

Зокрема, концерн «Укроборонпром» нині займається розробкою важкого ударного БПЛА, загальною вагою до 200 кг, здатного нести до 75 кг та летіти на відстань до 1200 км.

«Важка машина полетить нормально до кінця цього року, буде створено той зразок, який не соромно показувати людям.. Вона вже злетіла. Це важка машина, більше 200 кг злітної ваги. Така розробка відповідає задачам, які були поставлені Валерієм Залужним в кінці серпня. І до нового року ми презентуємо Збройним Силам, та Міноборони, як основному замовнику. І вже замовник буде ухвалювати рішення, чи піде ця машина в серію», — додав Олег Болдирєв.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що український безпілотний комплекс SHARK запустили у серійне виробництво.