Збройні сили України отримали ще 20 ударних дронів Warmate

Ще 20 ударних дронів Warmate передали на фронт для Збройних сил України. Ще 20 БпЛА для «Армії дронів» були доставлені минулого місяця та вже успішно виконують бойові завдання. Про це у четвер, 27 жовтня, повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він розповів, що влітку було зібрано 64 млн грн для «Армії дронів». За ці кошти вдалося купити 40 дронів-камікадзе Warmate.

«Половину безпілотників Warmate відправили на передову минулого місяця. Кожен з них вже виконує бойові завдання. Оператори позначають точку на карті, надають дані автопілоту для удару — і безпілотник самостійно уражає ціль», – розповів Федоров.

Він зазначив, що під удари дронів потрапляє як легкоброньована техніка, так і системи ППО, РЕБ та інші критично важливі об'єкти ворога.

Федоров подякував за усі донати на проект «Армія дронів». За його словами, кожен внесок через United24 допомагає купувати техніку, яка зараз дуже необхідна захисникам.

Нагадаємо, на початку вересня ЗСУ отримали перші 20 безпілотників Warmate для «Армії дронів».

Відео зі сторінки Михайла Федорова