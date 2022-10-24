Безпілотники можуть бути у польоті близько 6 годин і підійматися на висоту до 3 км

Для ЗСУ за 540 млн грн закуплять 11 потужних комплексів безпілотників Puma LE. Дрони оснащені звичайною та тепловізійною камерою з 6-кратним зумом. Це дозволяє виявляти противника вдень, вночі та за будь-якої погоди. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Завдяки антенам безпілотники долають відстань до 60 км. Така дистанція допоможе захисникам пробиратися в тил ворога. Дрони перебувають у польоті близько 6 годин і підіймаються на висоту до 3 км. Це робить їх непомітними для окупантів», – повідомив Федоров.

Він розповів, що дрони Puma LE є на озброєнні у 18 країнах світу, зокрема США, Великобританії, Німеччини, Франції. Тепер вони будуть і на озброєнні ЗСУ.

Також він подякував усім, хто долучається до збору контів на проект «Армія дронів» через фандрейзингову платформу UNITED24.

«Завдяки вам українські воїни отримують топові дрони, які допоможуть перемогти у війні та зберегти життя», – зазначив Федоров.

Puma LE (Long Endurance) — безпілотна літальна система (БЛА) нового покоління розширеного призначення, розроблена та виготовлена компанією AeroVironment. Виробник повідомляє, що при вазі всього 23,5 фунта, що становить трохи більше 10,5 кг, цей літальний апарат запускається вручну або з банджі та забезпечує до 6,5 годин польоту. Puma LE підходить для всіх умов і забезпечує робочий діапазон 60 км на суші та на морі.