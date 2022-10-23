Із понад тисячі збитих безпілотників 273 – іранські БпЛА Shahed-136

Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські військові вже знищили понад тисячу ворожих безпілотних літальних апаратів. Із них 273 – іранські БпЛА Shahed-136. Про це повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Збройні Сили України і надалі будуть збивати дрони окупантів всіма силами та засобами.Від початку війни збито понад 1000 ворожих безпілотних літальних апаратів», – зазначив Юрій Гнат.

Оперативне командування «Північ» повідомило, що вночі, з 22 на 23 жовтня, над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» було збито 11 ворожих дронів-камікадзе типу Shahed-136, ще три збили інші підрозділи Сил оборони півдня країни.

19 жовтня прес-служба командування Повітряних сил ЗСУ повідомляла, що ЗСУ знищили понад 22о дронів-камікадзе Shahed-136.

Зазначимо, що крім Shahed-136 росіяни також використовують ще один тип іранських безпілотників – Shahed-131, вони є трохи менші і несуть менше вибухівки. Окрім того, за інформацією ЗМІ, Іран пообіцяв Росії балістичні ракети і додаткові безпілотники. Попри це, британці вважають, що дрони-камікадзе не допоможуть РФ досягнути своїх цілей в Україні.

Зазначимо, раніше Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ЗСУ збивають 85-90% іранських дронів.