Шольц назвав причину, чому Німеччина не надає Україні танки

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не хоче діяти самостійно у питанні передачі Україні західних танків, і також зважає на думку тих громадян, хто проти санкцій і постачання зброї Україні. Про це він сказав в інтерв’ю Welt.

Шольц нагадав, що за допомогою кругового обміну Німеччина забезпечила доставку в Україну понад 100 танків, які можуть бути використані там негайно: з Чехії, зі Словаччини, зі Словенії, з Греції.

«Логістика, запчастини, боєприпаси для цих танків російського або пострадянського виробництва є в Україні. Ми намагаємося постачати з інших країн. Але факт залишається фактом: питання, яке озброєння ми постачаємо, базується на дуже чіткому принципі – не діяти наодинці», – сказав Шольц.

Крім того, як зазначив канцлер, для нього важливе збереження єдності німецького суспільства.

«Моє враження від спілкування з громадянами: від 20 до 30 відсотків не згодні ні з політикою санкцій, ні з поставками зброї. Серед них виборці майже всіх політичних напрямків, від ХДС/ХСС, ВДП, Зелених, а також від СДПН», – сказав він.

«Я сперечаюся з тими, хто сумнівається, і пояснюю причини наших рішень, щоб в цьому переконався і той, і інший. Дуже багато хто вважає, що виважений курс уряду є правильним. Так що думка дуже широка. Ми не повинні випускати це з поля зору, якщо хочемо триматися разом як суспільство», – пояснив Шольц.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та міністерка оборони Крістіне Ламбрехт вимагають від міністра фінансів Крістіана Лінднера значно більше коштів на наступний рік для надання військової підтримки Україні.