Shahed-136 – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран

Від початку використання російськими військовими дронів-камікадзе іранського виробництва українські військові вже збили 223 «Shahed-136». Про це повідомила прес-служба командування Повітряних сил ЗСУ у середу, 19 жовтня.

«Станом на 19 жовтня, із першого випадку збиття на території України дрона-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136» (13 вересня 2022 року, м. Куп’янськ), протиповітряною обороною Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищено 223 БпЛА цього типу», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що до знищення баражуючих боєприпасів «Shahed-136», які росіяни маркують як «Герань-2», залучаються зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, самохідні зенітні установки, мобільні вогневі групи ПЗРК, зенітні гармати, великокаліберні кулемети та інше озброєння.

Shahed-136 – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту складає 2000 кілометрів. Перші повідомлення про їх використання Росією з’явилися на початку вересня. В останні тижні російські військові активно використовують дрони для атак по українській цивільній інфраструктурі.

У Повітряних силах ЗСУ вважають, що армія РФ все частіше використовує у війні проти України іранські дрони, тому що береже високоточні ракети, а також тому що БПЛА більш зручні для завдання ударів.

За даними українського командування, Росія могла отримати від Ірану сотні Shahed-136. В українській розвідці заявили, що Росія замовила в Ірану замовила 1750 дронів – це була перша партія, після якої були нові замовлення.

Що відомо про дрони Shahed

Shahed має декілька модифікацій. Наразі ЗСУ за частинами дрона, збитого 20 вересня на узбережжі Очакова, ідентифікували безпілотник-камікадзе Shahed 136, який був маркований як «Герань-2».

Це так званий дрон-камікадзе – бражуючий боєприпас. Він призначений для ураження цілей на дальній відстані. Наводиться дрон на стаціонарну ціль за супутниковими координатами. Запускається з пускової платформи, має двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.

Характеристики Shahed 136:

дальність польоту – до 2500 км;

вага – 200 кг;

довжина – 3,5 метри;

розмах крил – 2,5 метри;

боєголовка – в носовій частині;

запуск – зі спеціальної платформи.