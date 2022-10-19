Уламок знищеного іранського безпілотника-камікадзе

Збройні сили України знищили на території Миколаївської області велику партію безпілотників-камікадзе Shahed-136. Загалом за одну ніч захисники країни ліквідували 12 ворожих цілей. Цими БПЛА російські окупанти намагалися атакувати Миколаївщину, повідомили у повітряному командуванні «Південь» на сторінці у Facebook.

Як повідомили у відомстві, росіяни намагалися масово атакувати Миколаївську область дронами-камікадзе в ніч із 18 на 19 жовтня. В результаті війська РФ зазнали чергової поразки.

У повітряному командуванні «Південь» уточнили, що 11 ворожих дронів збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь». Ще один Shahed-136 ліквідували воїни Національної гвардії України.

Згодом Командування Повітряних сил ЗСУ уточнило, що на Миколаївщині за ніч вдалося знищити 13 дронів Shahed-136. Одинадцять дронів збили сили повітряного командування «Південь», а два — «приземлили» нацгвардійці.

Як інформував ZAXID.NET, 17 жовтня Росія вкотре атакувала Київ дронами-камікадзе. Після цього в МЗС України офіційно звинуватили Іран у співучасті в російській агресії. Іранськими безпілотниками лише за останній тиждень країна-окупант Росія завдала по Україні понад сто ударів.

Хоча в Ірані свою причетність до постачання росіянам зброї заперечують, однак беззаперечні факти наявності в росіян іранських дронів спонукало МЗС України ініціювати розрив дипломатичних відносин з Іраном.