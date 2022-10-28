Виробництво SHARK запустили в Україні і Польщі

Український безпілотний комплекс SHARK запустили у серійне виробництво. Про це у п’ятницю, 28 жовтня, у Facebook повідомив громадський діяч та волонтер Сергій Притула.

«В українській «пташиній» родині поповнення! Вітайте новий безпілотний комплекс від Укрспецсистемс SHARK! Стійкий до роботи ворожих комплексів РЕБ, може проводити глибинну розвідку за лінією фронту та наводити наші далекобійні артилерійські системи (ті ж самі HIMARS)», – зазначив Притула.

Він розповів, що у липні був на випробуваннях безпілотного комплексу SHARK, «схрестив пальці і побажав розробникам успішно довести SHARK до серійного виробництва».

«Довели! І нарешті запустили в серійне виробництво в Україні та Польщі, що дозволить краще забезпечувати потреби українського війська», – наголосив Притула.

Він зазначив, що його фонд вже законтрактував два комплекси SHARK (4 пташки та 2 наземки) загальною вартістю 15 млн 250 тис. грн.

SHARK — розвідувальний безпілотний комплекс, створений компанією Укрспецсистемс для спостереження та коригування вогню. Обладнаний високонадійним модулем зв’язку (шифрування AES256) та оптико-електронним комплексом спостереження Full HD з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом. Це дозволяє йому заглиблюватися у тил окупантів до 60 км і вести спостереження на відстані до 5 км від безпілотника до об’єкта.