Трофейна російська військова техніка

Підприємства державного концерну «Укроборонпром» відновили трофейну техніку сумарною вартістю у 1,5 млрд грн. Тепер вона успішно накриває вогнем російські війська. Про це повідомила прес-служба «Укроборонпрому».

Мова йде лише про техніку, яку підприємства держконцерну відновлювали. При цьому, «величезну кількість» цілої та неушкодженої техніки окупанти просто залишали на полі бою.

У держконцерні також повідомили, що російські сили понад 100 разів обстрілювали об’єкти «Укроборонпрому».

Наразі сума збитків, завданих російськими окупантами державному оборонно-промисловому комплексу, склала вже понад 100 млрд грн. Однак оцінка масштабів руйнувань тільки розпочалася і є проміжною.

Зазначимо, що 28 лютого «Укроборонпром» домовився з Генштабом щодо ремонту трофейної техніки, щоб віддати її армії. 29 березня в «Укроборонпромі» розпочали ремонт російських трофейних РСЗВ «Смерч» та «Ураган», ЗРК «Оса».