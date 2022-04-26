Уламок російської ракети, якою осбстрілюють українські міста

СБУ затримала двох осіб, які причетні до співпраці з російськими окупаційними військами та до коригування ракетних ударів по бронетанкових підприємствах «Укроборонпрому». Про це повідомили у прес-службі ДК «Укроборонпром».

«Служба безпеки України затримала провідного інженера одного із заводів «Укроборонпрому» за ймовірну причетність до ракетного удару по підприємству. Співробітника викрив підрозділ безпеки самого заводу. Колаборант повідомив про наслідки ракетного обстрілу підприємства в Росію», – йдеться у повідомленні.

Крім того, затримано ще одного коригувальника вогню по заводах «Укроборонпрому». Підставою для цього стало повідомлення підрозділу безпеки іншого підприємства концерну. Зрадником виявився колишній співробітник заводу. Він надавав координати для завдання армією Росії ракетних ударів по заводу, а також коригував вогонь після їх завдання.

Нагадаємо, 15 квітня російські загарбники завдали ракетного удару по Жулянському машинобудівному заводу «Візар», розташованому в Київській області.