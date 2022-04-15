Російські загарбники завдали ракетного удару по Жулянському машинобудівному заводу «Візар», розташованому в Київській області, повідомив державний концерн «Укроборонпром».

«15 квітня близько 01:30 ночі Росія нанесла удари по одному з ракетних підприємств державного оборонного-промислового комплексу – ДП «Жулянський машинобудівний завод «Візар». Це сталося після того, як «ширпотреб» українського виробництва – саме так стверджували у фашистській Росії – потопив флагман Чорноморського флоту РФ вартістю до 1 млрд доларів. Йдеться про дві ракети РК-360МЦ «Нептун» виробництва цілої низки державних та приватних підприємств, які знищили крейсер «Москва» країни-агресора», – сказано в повідомленні «Укроборонпрому», опублікованому у п’ятницю вдень.

Водночас у ньому наголошується, що попри регулярні ракетні удари та обстріли оборонних підприємств, Україні є чим воювати.

Жулянський машинобудівний завод «Візар» розташований у місті Вишневе Київської області. Він спеціалізується на виробництві керованих зенітних ракет класу «земля-повітря» для комплексів ППО С-300, а також виробів і вузлів для оснащення літаків і вертольотів різних типів, що випускаються в СНД. Входить до концерну «Укроборонпром».