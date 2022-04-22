На Харківщині 29-річна жінка здавала росіянам позиції ЗСУ
Контррозвідка спецслужби на Харківщині викрила та затримала громадянку України, яка працювала на спецслужби РФ. За інформацією СБУ, за завданням куратора жінка встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста, а також місця дислокації сил і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії України. 29-річна жінка прибула до Харківської області з тимчасово окупованої території України.
«За допомогою месенджера жінка передала координати і допомогла ворогу скоригувати вогонь по освітніх, медичних, торгівельних об’єктах та по житлових кварталах у центрі міста. Внаслідок ракетних обстрілів скоригованих інформаторкою є загиблі та поранені», – повідомили в Офісі Генпрокурора.
Під час обшуку за місцем її проживання вилучили засоби зв’язку з представниками спецслужб країни-агресора, а також значну суму в російських рублях.
Наразі жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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