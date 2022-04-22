Контррозвідка спецслужби на Харківщині викрила та затримала громадянку України, яка працювала на спецслужби РФ. За інформацією СБУ, за завданням куратора жінка встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста, а також місця дислокації сил і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії України. 29-річна жінка прибула до Харківської області з тимчасово окупованої території України.

«За допомогою месенджера жінка передала координати і допомогла ворогу скоригувати вогонь по освітніх, медичних, торгівельних об’єктах та по житлових кварталах у центрі міста. Внаслідок ракетних обстрілів скоригованих інформаторкою є загиблі та поранені», – повідомили в Офісі Генпрокурора.

Під час обшуку за місцем її проживання вилучили засоби зв’язку з представниками спецслужб країни-агресора, а також значну суму в російських рублях.

Наразі жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.