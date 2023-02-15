У компанії Cosmolot наголошують, що повернути бізнес на довоєнні показники наразі неможливо. Але навіть в умовах війни тут не скоротили жодного співробітника, ба більше – відкрили нові робочі місця та забезпечили команду комфортними умовами праці.

Своєчасну сплату податків та ліцензій у компанії не зупиняє нещодавно скасовані пільги на спрощене оподаткування для представників азартних ігор. Рішення уряду про припинення пільгового періоду дуже вдарило по легальних гравцях ринку. Але вектор благодійності залишається у Cosmolot одним із провідних. Компанія перераховує донати у фонд «Повернись живим», UNITED24 та напряму обробляючи запити з фронту.

Окрім того, за власною ініціативою Cosmolot став першим комерційним брендом, що підтримав українських виробників багаторазового ударного дрона Punisher.

Наразі в Cosmolot набирає обертів власний соціальний проєкт – платформа Brave Inventors, що поєднує розробників і виробників воєнного часу та зацікавлених у фінансуванні сторін. Головна мета Brave Inventors – забезпечення фронту найновішими виробами воєнного часу, що посилить обороноспроможність країни та наблизить довгоочікувану перемогу.

Завдяки своїй активній благодійній діяльності Cosmolot вже отримав 3 відзнаки – золоту пам’ятну нагороду 74-го розвідувального батальйону, подяки від Міноборони України та 72 ОМБР.